Menemenspor'da Webo transferi gerçekleşmedi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da taraftarın heyecanla beklediği golcü Pierre Webo transferi gerçekleşmedi.

03.09.2019 11:28
Menemenspor'da Webo transferi gerçekleşmedi!

Kariyerinde Fenerbahçe dahil birçok kulüpte forma giyen 37 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyla son ana kadar görüşen sarı-lacivertlilerin teknik ekibin raporu doğrultusunda Webo'yu kadroya dahil etmediği vurgulandı.

"GÖRÜŞTÜK AMA OLMADI"

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de ilk 3 haftada 4 puan toplayan İzmir ekibinde Sportif Direktör Cenk Laleci, "Gerekli takviyeleri yaptığımıza inanıyorum. Webo'yla görüştük ama olmadı. Mevcut ekibimizle ligde en iyi şekilde mücadelemizi sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Milli araya moralli girdik, aranın ardından daha güçlü bir takım ortaya çıkacak" diye konuştu.

Menemenspor'da Webo transferi gerçekleşmedi!
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (1)

  • MERT:
    Webo bir zamanlar fenerbahçede ne goller atıyordu. Ama şimdi Vedat var. Lİg için yeterli bir forvet. Ama Cimbom daha çok şampiyonlar ligi için Falcao''yu transfer etti.
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