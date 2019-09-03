Menemenspor'da Webo transferi gerçekleşmedi!

03.09.2019 11:28

Kariyerinde Fenerbahçe dahil birçok kulüpte forma giyen 37 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyla son ana kadar görüşen sarı-lacivertlilerin teknik ekibin raporu doğrultusunda Webo'yu kadroya dahil etmediği vurgulandı.

"GÖRÜŞTÜK AMA OLMADI"

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de ilk 3 haftada 4 puan toplayan İzmir ekibinde Sportif Direktör Cenk Laleci, "Gerekli takviyeleri yaptığımıza inanıyorum. Webo'yla görüştük ama olmadı. Mevcut ekibimizle ligde en iyi şekilde mücadelemizi sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Milli araya moralli girdik, aranın ardından daha güçlü bir takım ortaya çıkacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA