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Crystal Palace, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor

Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan'ın menajeri Utku Cenikli, genç futbolcunun Premier Lig'e transferiyle ilgili konuştu. Ozan'ın Premier Lig'e transferinin son anda gerçekleşmediğini söyleyen Cenikli, "Crystal Palace, Sakho'nun ayağı kırılınca transfer hakkını hücumdan yana kullanıp Sörloth'u tercih etti" ifadelerini kullandı.

18.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:36
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a transferine Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'un engel olduğu ortaya çıktı.

Ozan Tufan'ın İngiliz ekibinin gündemine geldiği dönem, deneyimli forvet Sakho'nun ayağı kırılınca, Palace'ın orta saha transferini rafa kaldırıp gol bölgesine Sörloth'u aldığı ifade edildi.

Roma forması giyen Cengiz Ünder ve Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın menajeri Utku Cenikli'nin Ozan Tufan'la ilgili Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar şöyle;

Ozan Tufan Fenerbahçe'de 443 gün kadro dışı kaldı. Normalde böyle bir oyuncunun futbol hayatı biterdi. Alanya'da takımla ve hocasıyla iyi motive oldu. Ozan'ın da hatası oldu, ona da haksızlıklar yapıldı. Ama herkes gördü ki Ozan değerli ve özel bir oyuncu.

İyi bir teklif bol sıfırlı ücretle olmaz. Kulüp ve lig de önemli. Fenerbahçe satılsın derse Ozan Avrupa'ya gider.

"CRYSTAL PALACE OZAN TUFAN YERİNE SÖRLOTH'U ALDI"

Bir dönem Crystal Palace'a transfer oluyordu. Ancak o dönem Sakho'nun ayağı kırılınca kulüp tek transfer hakkını hücum bölgesine kullandı ve Sörloth'u aldılar.

31 Mayıs'ta sözleşmesi biten oyuncu 1 Haziran'da oynamak istemiyorum diyemez. Burada mücbir sebepler var. Kötü senaryo liglerin oynanmaması olur.

Türkiye'de hiçbir oyuncuma resmi indirim talebi gelmedi. Ülkemizde futbol ekonomisinin revize edilmesi lazım. Futbolcu aç gözlü insan değildir.

"OZAN BENİM İLK OYUNCUM"

Ozan benim için özel. Çünkü mesleğe onunla başladım. Fenerbahçe'ye bomba gibi döndü.

Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
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Haber Yorumları (1)
ZİYAAA: İkisinin aynı haberin içinde geçmesi bile insana bir garip geliyor.
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