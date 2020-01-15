Menajer Robalinho: Guilherme'nin Beşiktaş'a transferi, harcama limiti nedeniyle gerçekleşmedi
Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, "TFF harcama limiti" nedeniyle oyuncunun Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmediğini açıkladı. Robalinho, "Guilherme, Malatyaspor'da oynamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun "harcama limitine" takılan Beşiktaş transferde de büyük bir şok yaşadı ve imza attırmak için gün saydığı Guilherme defterini kapattı.
Guilherme'nin transferi için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benevento ile prensip anlaşmasın varan Beşiktaş, Guilerme ile anlaşma sağlayamadı ve transfer süreci rafa kalktı.
Beşiktaş'ın TFF tarafından harcama limitine takıldığını ifade eden Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho: "TFF limitleri içerisinde Beşiktaş ile anlaşamadık. Guilherme, Malatyaspor'da kalacak" dedi.
Haber Videosu: Menajer Robalinho: Guilherme'nin Beşiktaş'a transferi, harcama limiti nedeniyle gerçekleşmedi
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gs hızmet etmeye devam edın beşıktas ve ts kardeslerımCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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ADİL GEVREK GEVŞEK GEVŞEK KONUŞUYODU ARZ OLUNUR:)))))))))))))Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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FİKO PARALAR NEREDECevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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birileri hint kınası mı iran kınası mı isterler acabaCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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iyi olmuş gereksiz bir transfer olacaktıCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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napacan guilhermeyi forvet lazım takıma tff de bu yasakları bize uygulamasın sadece adamlar birsürü topçj alıyor onlara yok yasakCevap Yaz 5 Yayından Kaldır