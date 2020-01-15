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Menajer Robalinho: Guilherme'nin Beşiktaş'a transferi, harcama limiti nedeniyle gerçekleşmedi

Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho, "TFF harcama limiti" nedeniyle oyuncunun Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmediğini açıkladı. Robalinho, "Guilherme, Malatyaspor'da oynamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

15.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:53
Menajer Robalinho: Guilherme'nin Beşiktaş'a transferi, harcama limiti nedeniyle gerçekleşmedi

'nun "harcama limitine" takılan transferde de büyük bir şok yaşadı ve imza attırmak için gün saydığı Guilherme defterini kapattı.

Guilherme'nin transferi için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benevento ile prensip anlaşmasın varan Beşiktaş, Guilerme ile anlaşma sağlayamadı ve transfer süreci rafa kalktı.

Beşiktaş'ın TFF tarafından harcama limitine takıldığını ifade eden Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho: "TFF limitleri içerisinde Beşiktaş ile anlaşamadık. Guilherme, 'da kalacak" dedi.


Haber Videosu

: Menajer Robalinho: Guilherme'nin Beşiktaş'a transferi, harcama limiti nedeniyle gerçekleşmedi
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