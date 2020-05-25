HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Menajer Gürel Bergen: "Pandemi sonrası transfer rotası değişecek"

Futbolun duayenlerinden Avni Bulduk'un torunu, eski milli futbolcu Mehmet Bulduk'un yeğeni olan menajer Gürel Bergen, pandemi sonrasında futbolda birçok değişim olacağını söyledi.

Menajer Gürel Bergen:
25.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:17

Futbolun duayenlerinden Avni Bulduk'un torunu, eski milli futbolcu Mehmet Bulduk'un yeğeni olan menajer Gürel Bergen, pandemi sonrasında futbolda birçok değişim olacağını söyledi. Bergen özellikle Türk takımlarının transfer rotasının Almanya, İspanya, İtalya gibi ülkeler yerine daha az maliyetli yıldızların olduğu Polonya, Arnavutluk, Sırbistan gibi ülkelerin olacağını belirtti.

Menajer Gürel Bergen pandemi sonrasında futbol dünyasında yaşanacak olan değişimlerle ilgili konuştu. Futbolun duayen isimlerinden olan ve 2005 yılında 90 yaşında hayata gözlerini yuman Avni Bulduk'un torunu, eski milli futbolcu Mehmet Bulduk'un de yeğeni olan Gürel Bergen, özellikle Balkan ülkelerinde önemli yetenekleri Türkiye'ye getirmek için taramalar yapıyor. Birçok genç oyuncunun temsilciliğini yapan ve elindeki oyuncuların önümüzdeki dönemlerde çok büyük takımlarda forma giyeceğini söyleyen Bergen, "Günümüzde artık yerli ve genç oyuncuların değeri ve önemli tekrar anlaşılmaya başlandı. Ligin kalitesine etki edecek oyuncuları analiz edip devamında da kariyer planlaması yaparak girişimlerimizi sürdürüyoruz. Şu anda Eskişehirspor forması giyen Furgan Polat, yıldızı parlayan oyuncularımız arasında. Son 2 sezonda yaptığı işler ortada. Kendisini kanıtlamış bir futbolcu. Çok geçmeden kısa süre içerisinde üst lig kariyerine geçiş yapıp, ardından da güzel işlerle adını duyuracağından şüphemiz yok. Biz de kendisini en iyi yere taşımak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Türk futbolunun rotası değişecek"

Yaşanan pandemi sonrasında Türkiye'de artık işlerin eskisi gibi olmayacağını söyleyerek sözlerini sürdüren menajer Gürel Bergen, "Biz son dönemde ağırlıklı olarak Polonya, Arnavutluk ve Sırbistan gibi ülkelerde taramalar yaparak ligimize uygun olacak oyunculara yoğunlaşıyorduk. Pandemi süreci dünya futboluna ağır bir darbe vurdu ve etkisi bir süre kalacak. Futbolcular bu durumu umarım kısa sürede üzerinden atarlar. Balkan bölgelerindeki oyuncuların gelirleri, Türkiye'deki kadar yüksek olmuyor ve her oyuncunun, kendisini daha çok parlatacağı ve daha çok para kazanacağı ülkelere gitme isteği var. Bizim ülkemiz de kazanç anlamında onları mutlu edecek seviyede. Pandemi sonrasında Türk futbolunun da rota değiştireceğini ve Balkan ülkelerine yöneleceğini düşünüyorum. Türkiye, Avrupa'da futbol anlamında isim yapmış bir ülke. Kalitemiz artarak ilerlersek daha iyi oluruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Spor
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor Spor
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor Spor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor Spor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti Spor
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi Spor
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu düşünüyorum
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Sivassporlu Mert Hakan: Transferden önce şampiyonluğu...
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak
Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi
Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur
Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi
Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor
Şov yıldızının ölümünün sır perdesini sosyal medya paylaşımı aralayacak
Şov yıldızının ölümünün sır perdesini sosyal medya paylaşımı aralayacak
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim...
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını 'Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli' diyerek eleştirdi
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını "Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli"...
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Türkan Şoray Gülçin Ergül Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Su Bayram Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Menajer Gürel Bergen: "Pandemi sonrası transfer rotası değişecek" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 18:37:46. #1.15#
title