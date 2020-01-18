Menajer Domenico, Ricardo Rodriguez transferini bitiriyor

18.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:55

Süper Lig'de bu sezon Hasan Ali Kaldırım'ın yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı sol bekte sıkıntı çeken Fenerbahçe'de transfer için gündem tamamen Milanlı Ricardo Rodriguez'e döndü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Rodriguez ile anlaşan sarı-lacivertliler TFF tarafından limit arttırım anlaşmalarının açıklanmasını bekliyor.

MİLAN, RODRİGUEZ'İN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK

Fenerbahçe'nin hedefinde olan İsviçreli futbolcunun transferini menajer Gianluca di Domenico bitirecek. Milan ise Rodriguez'in yerine Hearts'tan 17 yaşındaki Hickey ve Wigan'dan 22 yaşındaki Robinson'u kadrosuna katmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA