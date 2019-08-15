Menajer Ahmet Bulut: Falcao, Galatasaray'da oynamak istiyor

Radamel Falcao transferi için Monaco ile görüşmelerde bulunan menajer Ahmet Bulut, "Falcao'nun niyeti Galatasaray'da oynamak. Bu hafta bir şey olmaz. Hafta ortasında netleşir." dedi.

15.08.2019 16:22
Menajer Ahmet Bulut: Falcao, Galatasaray'da oynamak istiyor

Galatasaray adına Monaco ile Radamel Falcao'nun transferini görüşen menajer Ahmet Bulut, Türkiye'ye döndü. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bulut, "Falcao'nun 1 sene daha sözleşmesi var, bir şey söylemek doğru olmaz ama onun niyeti Galatasaray'da oynamak." dedi.

"OLUMSUZ BİR ŞEY YOK"

Bulut, "Falcao'nun hafta sonu maça çıkması gerekiyor. Hocası oynamasını istiyor. Hafta ortasına kadar her şey %100 netleşir. Olumsuz bir şey yok. Bir forvet daha alacaklar. Onu da umuyoruz ki hafta başında imzalarlar. Sonrasında bir engel kalmaz diye düşünüyorum." diye konuştu.

"BU HAFTA BİR ŞEY OLMAZ"

Ünlü menajer sözlerini şu sözlerle noktaladı: "Bonservis konusunda bir şey söylemem doğru olmaz. O konuyla ilgili Galatasaray açıklama yapar. Bu hafta bir şey olmaz. Hafta ortasında netleşir."

Menajer Ahmet Bulut: Falcao, Galatasaray'da oynamak istiyor
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YORUMLAR (3)

  • TİM0135:
    Hadi ordan şarlatan, gs den ne kadar çarparım derdine düşmüşsün, 4-5 ne vurursan değilmi zehir olsun, yıllardır gs nin sırtında geziyom, adi topçu bozuntusu arda,selçuktan iyi para kırdın!!!
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  • BJK:
    SÜREKLİ TARAFTARINI KANDIRAN BİR GS YÖNETİMİ , GECEN SENEDE AYNI VAKA TRANSFER YAPAMAZ BUNLAR BAKIN GÖRÜN SONRA YAPACAKTIK ZAMAN YETMEDİ DİYE KANDIRMAYA CALISACAKLAR
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