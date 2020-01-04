: Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu

04.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:51

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. Buna göre, bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiş, Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü.

MEMURA YÜZDE 5,49, EMEKLİYE YÜZDE 6,50 ZAM

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 4 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.

NE ZAMAN MAAŞLARA YANSIYACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

Bu artışlarla 2020 yılı Ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları (TL) şöyle:

Kaynak: AA

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