Memur ve Memur Emeklisinin Gözü Ek Göstergede

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle idarecilere, 3600 ek gösterge müjdesi mayısta açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanlarıyla, bölge müdürleri de girdi.

2200'DEN 3600'E ÇIKARILACAK

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla, daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3 bine ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

İKRAMİYE DE ARTACAK

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 630, 30 yıl hizmeti bulunanların 696 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740 lira artacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkarılmasıyla emekli ikramiyesinde de çok önemli artış söz konusu olacak.

NİSAN SONUNA KADAR MECLİS'E GELECEK

3600 ek göstergeyle ilgili en son müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti. Başkan, seçimden sonra tasarının Meclis'e geleceğini söylemişti. Daha önce, Çalışma Bakanı Zehra Zümrük Selçuk ve Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da seçimden sonra bu konuda çalışmaların tamamlanacağını belirtmişti.