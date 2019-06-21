Melisa Dişisağlam, Eljif Elmas'ın attığı mesajı ifşa etti!
Melisa Dişisağlam, Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ın kendisine attığı mesajı ifşa etti. Dişisağlam, Elmas'ın attığı mesajı, "Abla diyeceksin" diyerek paylaştı. Gelen tepkiler sonrasında Instagram hesabını kapattı.
Melisa Dişisağlam, Fenerbahçe'nin genç yıldızlarından olan Eljif Elmas'ın kendisine attığı mesajı takipçileriyle paylaştı.
Melisa Dişisağlam, Eljif Elmas'ın Instagram'dan kendisine attığı 'Nasılsın?' mesajını paylaştı.
Elmas'ın mesajının üzerine bir de 'Abla diyeceksin' notunu düşerek paylaşan Dişisağlam, Fenerbahçe taraftarlarının büyük tepkisiyle karşılaştı.
Melisa Dişisağlam'ın ifşası sonrası büyük tepki geldi. Milliyet'in haberine göre Dişisağlam tepkiler sonrası Instagram hesabını kapattı.
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