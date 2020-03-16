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Sebastien Ogier, Meksika, Spor

Meksika'da gülen Sebastien Ogier

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2020 sezonunun üçüncü yarışını 6 kez dünya şampiyonu olan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier kazandı.

16.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:10
Meksika'da gülen Sebastien Ogier

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2020 sezonunun üçüncü yarışını 6 kez dünya şampiyonu olan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier kazandı. Avrupa'da sağlık önlemleri nedeniyle uygulanması planlanan yeni seyahat yasaklarının öncesinde takımların Meksika'dan dönebilmesi için bir gün kısaltılan rallide gülen Fransız pilot, bu sezonun ilk birinciliğini elde etti. Ogier bu sonuçla Meksika'da 6. kez kazanarak bu alanda Sebastien Leob'ün rekoruna da ortak oldu.


Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun üçüncü heyecanı Meksika'da yaşandı. Takımların, sağlık önlemleri sebebiyle uygulanması planlanan yeni seyahat yasaklarından önce yeniden Avrupa'ya dönebilmeleri için bir gün kısaltılan yarışı 2 saat 47 dakika 47.6 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier rakiplerini geride bırakarak bu sezonun ilk zaferini elde etti. Bu sonuçla Ogier, Meksika'da 6. kez podyumun en üstüne çıkarak bu alanda rekora sahip olan Sebastien Loeb'ün rekoruna da ortak oldu. İkinci sırayı 27.8 saniye geriden gelen Ott Tanak alırken, Teemu Suninen ise Ogier'nin 37.9 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.


Meksika Rallisi'nde zafere ulaşan Ogier, hem kovboy unvanını korudu hem de puanını 62'ye yükselterek pilotlar sırlamasında liderliğe oturdu. Pilotlar sıralamasında Ogier'i diğer Elfyn Evans ve Thierry Neuvile takip ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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