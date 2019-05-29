Mehmet Topal olayı için şok iddia: Bir futbolcu taraftara para verdi

Büyükavcı bugün yazdığı köşesinde, Mehmet Topal'ın ıslıklanmasıyla ilgili olarak bir futbolcunun para verdiği iddiasını gündeme getirdi.

İşteZafer Büyükavcı'nın yazısının o bölümü;

Mehmet Topal'a bunların yapılması için bir futbolcunun taraftar gruplarına para verdiği doğru mu? Savcılıkta bu evrakların var olduğu iddia ediliyor. O futbolcu kim?