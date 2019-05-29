Mehmet Topal olayı için şok iddia: Bir futbolcu taraftara para verdi

Fanatik yazarı Zafer Büyükavcı'dan Mehmet Topal'ın ıslıklanmasıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

Büyükavcı bugün yazdığı köşesinde, Mehmet Topal'ın ıslıklanmasıyla ilgili olarak bir futbolcunun para verdiği iddiasını gündeme getirdi.

İşteZafer Büyükavcı'nın yazısının o bölümü;

Mehmet Topal'a bunların yapılması için bir futbolcunun taraftar gruplarına para verdiği doğru mu? Savcılıkta bu evrakların var olduğu iddia ediliyor. O futbolcu kim?

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