Mehmet Topal kararını verdi! İspanya'ya dönüyor
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ın adı Galatasaray ile anılıyordu. Tecrübeli oyuncunun kariyerine İspanya'da devam etmek istediği ve Celta Vigo ile görüştüğü öğrenildi.
2012 yılında Valencia'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, sarı lacivertli kulübe 7 yıl hizmet etmişti.
Fanatik'te yer alan habere göre; Ayrılık sonrası Süper Lig'in devlerinden de teklifler alan Topal, sonunda İspanya'ya dönmeye karar verdi.
Menajeri Batur Altıparmak aracılığı ile Celta Vigo takımı ile görüşmelerini sürdüren yıldız futbolcu, kariyerini La Liga'da sürdürmeye hazırlanıyor.