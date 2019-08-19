Mehmet Topal, Galatasaray'a imza atıyor! Fatih Terim devreye girdi
Fenerbahçe ile sezon sonu yollarını ayıran Mehmet Topal'ın transferi konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'a imza atmaya yakın olduğu ve Fatih Terim'in devreye girmesi sonrasında bu transferin kısa sürede bitmesi bekleniyor.
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in hem savunma hem orta alan rotasyonunda düşündüğü tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'la bu hafta masaya oturmaya hazırlanıyor.
Takvim'in haberine göre; Transferin en hızlı takımlarından biri olan Galatasaray şimdi de Mehmet Topal için harekete geçiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in hem savunma hem orta alan rotasyonunda düşündüğü tecrübeli futbolcuyla bu hafta masaya oturmaya hazırlanıyor.
FATİH TERİM FAKTÖRÜ
İsmi son olarak Celta Vigo ve Başakşehir ile anılan Mehmet Topal'ın Fatih Terim faktörüyle Galatasaray'a geri dönebileceği ifada ediliyor.