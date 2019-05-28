Mehmet Topal'dan, "Sözleşmen Bitene Kadar Kal" Diyen Ersun Yanal'a Şok Yanıt
Fenerbahçe, sezonun son maçında Antalyaspor'u 3-1 yenmişti. Mehmet Topal oyuna girdikten sonra ve maç bitiminde taraftarın yoğun protestosuna maruz kalmıştı. Yanal'ın kalsın diye rapor verdiği Mehmet Topal takımdan ayrılmak istiyor.
Kanarya'da gündemindeki 1 numaralı isim Mehmet Topal. Son Antalyaspor maçında bazı taraftarların tepki gösterdiği Mehmet Topal oyundan çıkmak istemiş, karşılaşmanın bitiminde de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ısrarına rağmen, tribünlerle barışmaya yanaşmamıştı.
"KENDİME BAŞKA KULÜP BULACAĞIM"
Sarı-Lacivertli kulüp ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan tecrübeli oyuncu "Artık burada kalmanın bir anlamı yok. Bu kadar vefasızlığa tahammül edemem" dedi. Yanal'ın "Sözleşmenin sonuna kadar kal" dediği tecrübeli futbolcu "Bonservisimi makul bir rakama versinler. Kendime başka kulüp bulacağım" diye rest çekti.
YORUMLAR (34)
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Kardeşim allah rızası için pas atmayi öğren atığın bütün paslar fiyasko biz türübunde görüyoruz kaç başarılı ortalama pasin var gör artık alkış aliyor ken iyi sen gittCevap Yaz Yayından Kaldır
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Resmin bütününü görmek gerek, TOPAL ı yuhalayanlar, bu sene tribünleri dolduranlar kim, çok değil geçen yıl kafaya oynayan takımın taraftarları 15 bini geçmezken bu yıl bukadar kötü FB 40 binden aşağı oynamadı, Aziz gitsin Aykut şampiyon olmasın diyenler, Aziz in önünü kestiği bedavacı grupların bedava aldıkları biletleri satarak geçinen bir kaç dernek başkanının elinde oyuncak oldu, son maçta görünen o taraftar kitlesi bu bedavacılardır. Akut u yollatıp YANAL diye bağıranlar takım kurma peşindelerCevap Yaz Yayından Kaldır
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aurelio - appiah görmüş adamım , sen kendini topçu mu sanıyorsun. yıllardır diyorum bu adamın fenerde ne işi var diye. yollayın gitsin. ersun o adamdan medet umuyorsan sende gitCevap Yaz Yayından Kaldır
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MEHMET TOPAL ADAMIN DİBİDİR EN EFENDİ FUTBOLCUDUR GİDERSE BJK YE GİDERCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SANKİ BANA MESSİ BU NE TAVIR LA , ATTIĞIN TOPLARIN YARIDAN FAZLASI İSABETLİ PAS DEĞİL SEN NEYİN DERDİNDESİN, BENCE DE HEMEN KENDİNE TAKIM BUL GİT.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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