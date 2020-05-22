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Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti

Milli basketbolcu Mehmet Okur'un da NBA'de antrenörlüğünü yaptığı Utah Jazz'ın efsane koçu Jerry Sloan 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
22.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:16

NBA ekiplerinden Utah Jazz'ın eski başantrenörü Jerry Sloan, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Utah Jazz'ı 23 sezon çalıştıran Sloan'ın parkinson ve demans hastalıklarının getirdiği komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

NBA'DE UTAH JAZZ İLE İKİ KEZ FİNAL OYNAMIŞTI

Efsane antrenör, Utah Jazz ile iki kez NBA'de final oynadı ancak ikisinde de Micheal Jordan'lı Chicago Bulls'a kaybederek şampiyonluk kupasına ulaşamadı. Sloan, aynı zamanda yönettiği takımların başında toplamda 1000 galibiyet barajına ulaşabilen ve bu barajı geçebilen beş antrenörden biri.

MEHMET OKUR'DAN JERRY SLOAN PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından Jerry Sloan'un vefatıyla ilgili hem İngilizce hem de Türkçe olarak paylaşımda bulunan Mehmet Okur, "Bugün Koç Jerry Sloan hayatını kaybetmiş. Benim kariyerimde çok önemli yeri olan biriydi. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti

SLOAN İLE 7 YIL ÇALIŞTI

Efsane koç Jerry Sloan, 2004-2011 yılları arasında NBA'de Utah Jazz forması giyen Okur'un antrenörlüğünü yapmıştı.

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