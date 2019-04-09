Mehmet Ekici, Tedbirli Olarak PFDK'ya Sevk Edildi
Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mehmet Ekici, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca Fenerbahçe Kulübü de talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MEHMET EKİCİ'nin Ankaragücü maçındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
FENERBAHÇE DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ
FENERBAHÇE A. Ş. Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/13. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
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Ya kardeşler, Mehmet Ekicinin Trabzonspordan ayrılış sürecinde hak verdiniz de işte gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Trabzona yanlış yaptı, Ankarada çığrından çıkardı. kabadayılık yaptı, yemeyince sahtece kendini yere attıCevap Yaz 1 2 Yayından KaldırNECO: SENDE HAMSİ GİBİ MALMISIN A SALAK ALP1 1 Yayından Kaldır....: ne garip beyinden yoksun adamlar var ya. trabzona yanlış yapmışmış. o trabzonlu yöneticilerin mallığıydı. beşiktaşın kucağından inmediler. Adam karakterli çıktı söz verdiği takıma gitti. sizin takıma yakışan burak yılmaz gibi her renge bürünmedi.2 2 Yayından Kaldır
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karaktersizlik nedir dersen ekici derimCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır...: bence uzakta arama aynaya bak yeterli.Yayından Kaldır