Mehmet Ekici, Tedbirli Olarak PFDK'ya Sevk Edildi

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ne garip beyinden yoksun adamlar var ya. trabzona yanlış yapmışmış. o trabzonlu yöneticilerin mallığıydı. beşiktaşın kucağından inmediler. Adam karakterli çıktı söz verdiği takıma gitti. sizin takıma yakışan burak yılmaz gibi her renge bürünmedi.