Mehmet Ekici, Kasımpaşa ile anlaştı

11.10.2019 10:58

Fenerbahçe'nin 'kendine kulüp' bul dediği Mehmet Ekici arayışlarını sürdürürken, rotasının Süper Lig olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa ile görüşme halinde olduğu ve taraflar arasında prensipte anlaşma sağlandığı ifade edildi.

SEZON BAŞI KADRO DIŞI KALMIŞTI

Star'ın haberine göre; 2017'de Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Sarı-Lacivertli kulübe imza atan Mehmet Ekici, kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayınca sezon başında kadro dışı bırakılmıştı. Sezon öncesi kendine takım bulamayan Mehmet idmanlarını tek başına yapıyor.