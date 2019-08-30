Mehmet Ekici için sert sözler: Kulübün önünden bile geçemez

Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen ve adı Beşiktaş ile anılan Mehmet Ekici için siyah beyazlı ekipten dün yalanlama gelmişti. Beşiktaş İkinci Başkanı Serdar Adalı ise, Ekici için çıkan transfer söylentileri için sert sözler söyledi.

30.08.2019 13:12
Mehmet Ekici için sert sözler: Kulübün önünden bile geçemez

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de kendisinden kulüp bulması istenilen Mehmet Ekici'yle transfer görüşmesi yaptıkları iddiasını yalanladı.

ADALI'DAN EKİCİ İÇİN SERT SÖZLER

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlı kulübün ikinci Başkanı Serdal Adalı ise konuyla ilgili olarak, "Mehmet Ekici ile ilgili iddiaları takip ediyorum. Taraftarlarımız rahat olsun, biz kolej havasında yeni bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Ekici'nin geçen sene transfer zamanında Beşiktaş'a yaptıklarını herkes biliyor. Değil transferini yapmak, kulübün önünden bile geçemez" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ekici için sert sözler: Kulübün önünden bile geçemez
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