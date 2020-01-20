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Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Süper Lig'de şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir'de ayrılık yaşandı. Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı.

20.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 20.01.2020 13:42
Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Medipol Başakşehir, kadrosunda düşünmediği Tunay Torun ile yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

2017-2018 sezonunda İstanbul ekibine transfer olan Tunay, Başakşehir formasıyla toplamda 11 maça çıkarken, 1 asist yaptı.


Haber Videosu

: Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
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