Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Süper Lig'de şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir'de ayrılık yaşandı. Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı.
Medipol Başakşehir, kadrosunda düşünmediği Tunay Torun ile yollarını ayırdı.
Turuncu-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun'a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
2017-2018 sezonunda İstanbul ekibine transfer olan Tunay, Başakşehir formasıyla toplamda 11 maça çıkarken, 1 asist yaptı.
Haber Videosu: Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
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gereksiz takım çokta tınCevap Yaz Yayından Kaldır
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ÇOK YETENEKLI AMA İSTİKRARSIZ BU ÇÖKÜŞLE 3 LİGE KADAR GİDERCevap Yaz Yayından Kaldır