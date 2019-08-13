Medipol Başakşehir, Olympiakos karşısında! İlk 11'ler belli oldu

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Olympiakos ile karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

13.08.2019 20:21
Medipol Başakşehir, Olympiakos karşısında! İlk 11'ler belli oldu

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Medipol Başakşehir, 1-0'ın rövanşında Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan Bobby Madden yönetecek. Saat 21,30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

OLYMPİAKOS: Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Visca, Attamah, Azubuike, Elia, Crivelli, Robinho.

Medipol Başakşehir, Olympiakos karşısında! İlk 11'ler belli oldu
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