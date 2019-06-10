Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile anlaştı

Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Abdullah Avcı'nın yerine Teknik Direktörlük görevi için Okan Buruk ile anlaştığını duyurdu.

Medipol Başakşehir'in resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Okan Buruk ile anlaşmaya varmıştır. Yarın saat 11:00'da stadyumumuzda bulunan basın toplantısı odasında Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir." denildi.

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