Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ı transfer etti!

26.08.2019 18:40

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu Mehmet Topal'ın kadroya dahil edildiğini duyurdu.

Başakşehir resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Milli futbolcu Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde yönetim kurulu başkanımız Göksel Gümüşdağ ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

"MEHMET TOPAL'IN BÜYÜK KATKILARI OLACAKTIR"

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan yönetim kurulu başkanımız Göksel Gümüşdağ, "Mehmet Topal, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli oyunculardan biri. Kendisinin ailemize katılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak milli takımımızda oynayan ve bunun önemli bir bölümünde ay-yıldızlı ekibimizin kaptanlığını yapan Mehmet Topal'ın takımımıza büyük katkıları olacaktır. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Türk futbolunun en saygın futbolcularından biri olan ve taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Mehmet Topal'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."