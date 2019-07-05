Meclis lokantasındaki fiyatlar sosyal medyada tepki çekti
TBMM lokantasındaki fiyatlara zam yapılması kararının ardından Meclis yemeklerin ücreti sosyal medyada tepki çekti.
TBMM'de sadece milletvekillerine hizmet veren TBMM Üyeler Lokantası'ndaki yemeklerin fiyatları, sosyal medyada tepki çekti.
TBMM Genel Sekreterliği, geçmiş yıllarda TBMM lokantalarında gelir-giderin denk olduğunu ancak girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle son yıllarda bu bütçe kaleminin zarar yazdığını açıkladı. Bunun üzerine yemeklerin türlerine göre değişik oranlarda artış yapılması kararlaştırıldı.
Kararın ardından Meclis lokantasındaki fiyatlar tepki sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.
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