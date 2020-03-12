Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi Formula 1'de bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Avustralya Grand Prix'inde yarışacak takımlar arasında yer alan McLaren Racing, bir çalışanında koronavirüs tespit edilmesi üzerine yarıştan çekildi.

Formula 1 takımlarından McLaren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avustralya Grand Prix'sinden çekildiğini duyurdu. McLaren takımı, bir çalışanının testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta sonu koşulacak sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinde yer almayacaklarını bildirdi. ÇALIŞAN KARANTİNAYA ALINDI Açıklamada, çalışanın karantinaya alındığı ve takım kararının Formula 1 ve FIA yönetimiyle paylaşıldığı aktarıldı. 17-19 Nisan tarihlerinde Çin'in ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışı, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Bahreyn'de 20-22 Mart tarihlerinde koşulacak sezonun ikinci grand prix'si ise artan sağlık endişeleri sebebiyle seyircisiz yapılacak. 2020 Bahreyn Grand Prix'si, 1950'den bu yana düzenlenen F1 tarihinde seyircisiz koşulacak ilk yarış olacak. Kaynak: AA Haberin Videosu: McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi