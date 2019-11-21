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Mbaye Diagne yine kadro dışı kaldı!

Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü oyuncu Mbaye Diagne, Oostende maçının kadrosuna alınmadı.

21.11.2019 21:27 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:27
Mbaye Diagne yine kadro dışı kaldı!

'de kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen , hocası Philippe Clement tarafından maçının kadrosuna alınmadı. Konuyla ilgili konuşan Clement, "Diagne, Charleroi ile oynadığımız hazırlık maçında oynadı, bu benim için bir idmandı. Paris maçında yaşadıklarımızı unutmadık. İdmanda kendini göstermesi lazım, bunu başarırsa tekrar dakika almaya başlayabilir" dedi.

MBAYE DIAGNE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Bu kararın ardından Mbaye Diagne sosyal medyadan "İhtiyaç olsa bile beni kullanmamalarını kabul etmiyorum. Konuşmak için doğru zaman gelecek, sessizlik en iyi intikamdır" paylaşımında bulundu. Senegalli golcü, 'da 9 maçta oynadı ve 4 gol attı.


Haber Videosu: Mbaye Diagne yine kadro dışı kaldı!
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