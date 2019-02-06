Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Cezası Bitti

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, Kasımpaşa'dan kalan men cezasını Hatayspor karşısında tamamladı. Diagne, hafta sonu ligde oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında oynayabilecek.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan yeni transferi golcü futbolcu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayı giymek için gün sayıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı Son 16 Turu ilk maçından kırmızı kart görerek, 4 maç men cezası almıştı. Bu cezaların ikisini lacivert-beyazlılarda çeken Senegalli futbolcu, kalan iki maç cezasını da sarı-kırmızılılarda tamamladı.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Galatasaray'ın Hatayspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında cezasını tamamlayan Mbaye Diagne, ligin 21. haftasında Türk Telekom Stadyumunda oynanacak olan Trabzonspor müsabakasında görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)

  • EFRASİYAB:
    birgün yine atlanacak atlılar anadolu dan ve yine fetih yapıcak köhnemiş bizansı yine türk oğlu türk yapacak
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