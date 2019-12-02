Mbaye Diagne'nin aracı sigortası olmadığı için trafikten men edildi
Club Brugge'de kadro dışı kalan Mbaye Diagne, bu kez de trafikten men edildi. Diagne'nin aracı, sigortası olmadığı gerekçesiyle trafikten men edildi.
Sezon başında Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan ancak Belçika macerası umduğu gibi geçmeyen Mbaye Diagne, bir problem de Belçika polisiyle yaşadı.
Ülke basınında yer alan habere göre Diagne'nin aracı, sigortası olmadığı için trafikten men edildi. Diagne'nin aracı polis tarafından bağlanırken, sigortasını yatırmasının ardından tekrar aracını kullanabileceği bilgisi kendisine verildi.
Mbaye Diagne, PSG ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında kaçırdığı penaltı nedeniyle zor zamanlar geçirmeye başlamış, Galatasaray'la oynayacakları maç için, kadro dışı olmasına rağmen kulüpten izinsiz bir şekilde İstanbul'a gelerek krizi doruğa çıkarmıştı.
Club Brugge yönetimi, yaşanan bu olaylar sonrası disiplinsiz tavırlarını gerekçe göstererek Diagne'yi kadro dışı bırakmış ve B Takımı'na yollamıştı.
Haber Videosu: Mbaye Diagne'nin aracı sigortası olmadığı için trafikten men edildi
-
bela bu adamCevap Yaz Yayından Kaldır
-
kuluplerin icinde yolsuzluk almis basini gidiyor vallahi sozlesmeyi yapanlarlarda 3 miliyonsa bun enaz 1 miliyonu kendi cebine atiyor umrunda deyil kulupmulupCevap Yaz Yayından Kaldır
-
salak niye gitin belcikaya sen turkiye cenet bir yer nasil olsa kuluplerimizin hepside keriz oynasanda oynamasanda parani veriyorlar cunku oyle bir sozlesme yapiyorlarki bizim salak aptal kuluplerimiz oyna oynama senelik 3 miliyon euronu aliyorsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
böyle arabalar çevirmeye giriyomuymuş :D bizim ülkede hiç görmedikCevap Yaz 2 Yayından Kaldır