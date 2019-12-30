Mbaye Diagne kadro dışı kalma nedenini açıkladı, Galatasaray'a dönüş sinyali verdi

30.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:11

Mbaye Diagne, Club Brugge'de kadro dışı kalmasının nedenlerini açıkladı.

Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne'nin bonservisinin de alınması beklenirken, Belçika macerası beklenenden çok daha erken sona ermek üzere.

Kadro dışı kalmasının nedeni ile ilgili konuşan Mbaye Diagne, "Paris Saint-Germain maçında teknik direktör Clement, beni ısınmaya gönderdi. Isınırken yanına çağırdı, 'Oyuna gireceksin ve bize yardım edeceksin, anladın mı?' dedi. Birkaç dakika sonra oyuna girdim ve ceza sahası içerisinde düşürüldüm. Penaltı kazandık" dedi.

"HERKES BİLİR Kİ, PENALTI KAÇIRMAM"

"Senegal'de herkes bilir ki ben penaltı kaçırmam." diyerek sözlerini sürdüren Diagne, "O penaltıyı nasıl kaçırdığıma hala inanamıyorum. Ben penaltıyı atmadan önce takım kaptanı Hans Vanaken yanıma geldi. 'Penaltıyı kullanabilirim' dedi. Ancak, ben kullanmak istedim ve kullandım" açıklamasını yaptı.

"KADRO DIŞI KALMAMIN NEDENLERİ BELLİ"

Mbaye Diagne, "Kadro dışı kalmamın tek nedeni o penaltı mı sanıyorsunuz? Değil. Ayrıca, Clement'in söyledikleri sonrasında yakasına yapıştım. Clement'in doğruları söylemediğini bilin" diyerek sözlerini noktaladı.

GERİ DÖNÜŞÜN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Diagne, berberde saç tıraşı olurken kendisini çekerken arkadaki Galatasaray formalı resmine görüntüyü yakınlaştırdı ve hazırlıkları yaptığını belirtmiş oldu. Senegalli oyuncunun paylaşımının ardından Mbaye Diagne'nin dönüşünün resmi açıklaması beklenmeye başlandı.

Bonservisi Galatasaray'da olan Diagne'nin sarı kırmızılı takıma devre arası tatilinin ardından katılması bekleniyor.