Galatasaray, Diagne'ye yer açmak için Andone'nin sözleşmesini donduracak

27.12.2019 08:09 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:24

Club Brugge'ün sezon başında Galatasaray'dan 1 yıllığına kiraladığı Mbaye Diagne'yi ocak ayında geri gönderme kararı alması, sarı kırmızılı kulüpteki taşları yerinden oynattı.

9 Kasım'da Gaziantep FK ile oynanan maçta sağ dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle mart ayında sahalara dönmesi beklenen Florin Andone, Diagne'nin yeniden takıma katılacak olması sonrası 'zayıf halka' haline geldi. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı kırmızılılar, Diagne'ye yer açmak için Andone'den vazgeçti ve Rumen forvet oyuncusuna ligin ikinci yarısında lisans çıkarmama kararı aldı.

Sezon başında İngiltere'nin Brighton&Hove Albion takımından kiralanan Andone, bundan böyle Galatasaray forması giyemeyecek.

MENAJERLERİ İSTANBUL'A ÇAĞRILDI

Galatasaray yönetimi, yollarını ayırmayı planladığı Mariano ve Yuto Nagatomo'nun menajerlerini de İstanbul'a çağırdı. Sarı kırmızılılar, sözleşmelerinin bitimine 6 ay kalan iki futbolcuya bonservislerini verip, mukavelelerini karşılıklı olarak feshetmeyi planlıyor.

SERI'YE SON KEZ ŞANS VERİLECEK

Mariano ve Nagatomo'nun ardından sıra Jean-Michael Seri'ye gelecek. Teknik direktör Fatih Terim, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusuna yarın yapılacak Antalyaspor karşılaşmasında son kez şans vermeyi düşünüyor. Seri, bu fırsatı da iyi kullanamazsa ocak ayında Fulham takımına geri gönderilecek.

MENSAH VE KADAWARE GÜNDEMDE YOK

Öte yandan, Galatasaray'ın Kayserispor'dan Bernard Mensah ve Le Havre'dan Tino Kadaware'yi transfer etmeyi planladığı iddialarının doğru olmadığı belirtildi. Zimbabweli Kadewere bu sezon Fransa 2. Ligi'nde çıktığı 19 maçta 17 gol, 4 asist yaparken, kulübünün tam 10 milyon Euro istediği ifade edildi.