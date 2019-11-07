Mbaye Diagne, Belçika'da istenmeyen adam ilan edildi!

07.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:04

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının 76. dakikasında krize yol açtı. Takım arkadaşının elinden topu alan ve penaltı atışını kullanmak isteyen Diagne, atıştan yararlanamazken takımını hayati bir puandan etti. Belçika basını ise Senegalli golcüye sert tepkiler gösterdi. Ülkeninin Het Nieuwsbla gazetesi, Diagne hakkında "Kabul edilemez, sorumsuz, egoist, bencil" yorumlarında bulundu.

"HER ŞEYİ BATIRDI"

Kulübün eski oyuncularından Marc Degryse ise "Diagne, Club Brugge için çok güzel olacak bir akşamı mahvetti. Her şeyi batırdı, bu nasıl bir bencillik! Takımın penaltıcısı Vanaken. Sen niye topu almaya çalışıyorsun? Bu oyuncunun Galatasaray'a dönmesi gerek." şeklinde konuştu. Diagne, maçın ardından taraftarlardan ve takım arkadaşlarından özür dilemişti.