Mbaye Diagne Hayal Kırıklığı Yarattı!
Galatasaray'ın 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Diagne, derbi maçta da hayal kırıklığı yarattı.
Süper Ligde ara transferin en büyük bombası kuşkusuz Mbaye Diagne'ydi. Kasımpaşa formasıyla 34 maça 32 gol sığdıran Senagalli yıldız, Galatasaray'ın en büyük şampiyonluk hamlesi olarak rekor bir bedelle takıma kazandırılmıştı.
DERBİDE SADECE 23 KEZ TOPLA BULUŞABİLDİ
Bonservisine 10 milyon euro ödenen başarılı oyuncu, ikinci yarıda sarı-kırmızılı formayla 3'ü penaltıdan 4 gol sevinci yaşasa da dün akşam büyük beklentilerle sahaya çıktı. Ancak yine hayal kırıklığı yaşattı. İstediği pozisyonlara bir türlü giremeyen Diagne, sadece 23 kez topla buluşabildi, attığı tek şut ise kaleyi bulmadı.
(Akşam)
YORUMLAR (10)
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Her sakalli dede degimis demekkiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu işler öyle kolay degilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yılın BidonuCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Müslüman nasıl olmalı? İbadetlere devam et.Tevbe 112 İyiliği başa kakma.Bakara 264 Kibirli olma.Nisa 36 Allah’a sığın.Fatiha 5 Hak yeme.Bakara188 Faiz yeme.Bakara 275 Aklını kullan.Yunus 100 Dedikodu yapma.Hucurat 12 Güzel konuş.İsra 53 Adaletli Ol.Maide 8 ..... bunadamı itirazCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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AKP oy saymayi birakip dünkü maca baksin neden kaybettigini belki anlar tüm sene galatasaray ile ugrasilir ve siz sadece izlerseniz sandiklari böyle tekrar tekrar sayarsiniz unutanlara hatirlatalim galatasaray TÜRKIYEDIRCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır