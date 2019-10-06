Mbaye Diagne, Belçika'yı karıştırdı! Golü attı taraftarın içkisini içti
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge, Gent'i 4-0 mağlup etti. Galatasaray'ın Brugge'e kiraladığı Diagne, takımının 4. golünü kaydetti. Senegalli oyuncu gol attıktan sonra taraftarın alkollü içeceğini içti.
Belçika Ligi'nin 10. haftasında Club Brugge, sahasında Gent'i konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazandı. Galatasaray'ın Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne sonradan oyuna girip 1 gol kaydetti.
27 yaşındaki yıldız ismin gol sevinci sırasında taraftarın içkisini yudumlaması ise sosyal medyayı salladı. Brugge'ün diğer golleri ise Hans Vanaken, Krepin Diatta ve Emmanuel Dennis'ten geldi.
İşte o görüntü: