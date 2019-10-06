Mbaye Diagne, Belçika'yı karıştırdı! Golü attı taraftarın içkisini içti

06.10.2019 19:30

Belçika Ligi'nin 10. haftasında Club Brugge, sahasında Gent'i konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazandı. Galatasaray'ın Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne sonradan oyuna girip 1 gol kaydetti.

27 yaşındaki yıldız ismin gol sevinci sırasında taraftarın içkisini yudumlaması ise sosyal medyayı salladı. Brugge'ün diğer golleri ise Hans Vanaken, Krepin Diatta ve Emmanuel Dennis'ten geldi.

İşte o görüntü: