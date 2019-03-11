Mbaye Diagne 30 Gün Sonra Gol Sevinci Yaşadı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligde 25. haftanın kapanış mücadelesinde Türk Telekom Stadında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 5-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Sofiane Feghouli, 65 ve 78. dakikalarda Henry Onyekuru, 68. dakikada Badou Ndiaye ve 90+5. dakikada Diagne kaydetti.

GALATASARAY İLE İKİNCİ KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı. Son golünü 10 Şubat tarihinde Tranzonspor'a karşı atan Diagne, 5 maç sonra seyircisi önünde gol sevinci yaşadı. Ligde ise 22. golünü atan Diagne bu alanda zirvede bulunuyor.

MAÇ SONU ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Sarı-kırmızılı taraftarla maç boyunca tezahüratlarla Mbaye Diagne destek olurken, başarılı futbolcu da müsabaka sonrasında taraftara 3'lü çektirdi.

Kaynak: İHA