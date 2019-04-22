Mbappe'den Real Madrid'e Transferi İçin Net Açıklama

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain'in Monaco'yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yapan Kylian Mbappe, maçın ardından geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Real Madrid ile transferde ismi anılan Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kalmak istediğini açıkladı.

"PSG'YE PROJE İÇİN GELDİM"

Kylian Mbappe, "PSG'ye bir proje için geldim. Zidane'ın Real Madrid'de olması onlar için iyi bir şey. Maçlarını bir seyirci olarak izleyeceğim" şeklinde konuştu.

Paris Saint-Germain ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon 40 maçta 36 gol attı ve 17 asist yaptı.