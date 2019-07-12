Max Kruse, Türkçe öğrenmek için Ezel dizisini izlemeye başladı!
Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, Ezel izlediği görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak, "Hadi biraz Türkçe öğrenelim" yazdı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Ezel dizisinin hayranı çıktı.
"TÜRKÇE ÖĞRENECEĞİM" DEMİŞTİ
Topuk Yaylası'ndaki ilk gününde, "Birkaç kelime de olsa Türkçeyi öğrenmeye başladım. Bunu da geliştireceğime inanıyorum." diyen golcü oyuncu, Ezel izlediği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.
TARAFTARLARIN BEĞENİSİNİ KAZANDI
Kruse fotoğrafın altına ise "Hadi biraz Türkçe öğrenelim" yazdı. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazandı.
YORUMLAR (2)
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GENÇLİĞİMİN KIYMETİNİ BİLEMEDİM.GENÇLİK GİTTİ ELDEN.HER ŞEY GENÇKEN GÜZELMİŞ.GENÇKEN YALAN DÜNYANIN CİLVELERİNE KAPILDIM.BU DÜNYADA HER ŞEY YALANMIŞ.YORULDUM.MORALİM ÇOK BOZUK.ARTIK AH VAH ETMEK PARA ETMİYOR..SÖYLEYECEKLERİM BU KADAR.Cevap Yaz 67 2 Yayından Kaldır
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jilet ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. janti adamdı, adabı giyinmeyi çok iyi bilirdi. mesela ben bilmem. çok gülerdi, ben gülmem. bu kapıdaki arkadaş abi köye para dediğinde sırtını dönerdi. ben dönmem. agop, abi beni kapıdan al dediğinde dalga geçerdi. ben geçmemjilet ahmet sevdiğimiz bir abimizdi ama parayı da bi tuhaf dağıtırdı. ne varsa elinde gene döner dolaşır onun elinde kalırdı. benim kalmaz. bizde para masaya konur. herkes ihtiyacı kadarını alır. jilet abim silahını adamına taşıtırdı. ben silahCevap Yaz 19 13 Yayından Kaldır
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