Max Kruse, Türkçe öğrenmek için Ezel dizisini izlemeye başladı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Ezel dizisinin hayranı çıktı.

"TÜRKÇE ÖĞRENECEĞİM" DEMİŞTİ

Topuk Yaylası'ndaki ilk gününde, "Birkaç kelime de olsa Türkçeyi öğrenmeye başladım. Bunu da geliştireceğime inanıyorum." diyen golcü oyuncu, Ezel izlediği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.

TARAFTARLARIN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Kruse fotoğrafın altına ise "Hadi biraz Türkçe öğrenelim" yazdı. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazandı.