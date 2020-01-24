: Max Kruse: Şampiyon olmadan Fenerbahçe'den ayrılmam

24.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:54

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Max Kruse, gelen transfer teklifleri üzerine kesin kararını verdi.

Alman futbolcu için son olarak Real Betis iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Bayer Leverkusen ve Leicester ile adı anılan Max Kruse için Real Betis de devreye girdi.

31 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe yönetimine ayrılmayı düşünmediğini ilettiği öğrenildi.

"ŞAMPİYON OLMADAN GİTMEM"

Kruse, "İyi bir hava yakaladık. Şampiyonluğa kenetlenmiş durumdayız. Bu havayı bozmak istemiyorum. Türkiye Ligi'nde şampiyonluk yaşamak, kariyer hedeflerimden biri" dedi.

(Sabah)

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