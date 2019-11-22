Max Kruse saçlarını beyaza boyattı

22.11.2019 19:33 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:47

Son olarak Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Antalyaspor maçında forma giyen ve kasığındaki sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Max Kruse'nin gelecek hafta sahalara dönmesi beklenirken bambaşka bir tarzla ortaya çıktı. Alman golcü Max Kruse, PizarroChallenge akımına dahil oldu. Werder Bremen'in futbolcusu Claudio Pizarro saçlarını boyattı ve eski takım arkadaşı Max Kruse'ye meydan okudu.

Bu meydan okumayı kabul eden Fenerbahçe'nin yıldızı saçlarını boyattı ve Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.