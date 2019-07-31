Max Kruse'dan 6-1 itirafı!
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden olan Max Kruse, 6-1 yenildikleri Bayern Münih maçı sonrası mücadeleyi değerlendirdi. Yıldız oyuncu farklı yenilgi sonrasında çok çalışmamız gerekiyor yorumunu yaptı.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, Bayern Münih karşısında alınan 6-1'lik yenilgiyi ZDF'ye değerlendirdi.
Fenerbahçe, Audi Cup yarı finalinde ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 mağlup olurken sarı lacivertlilerin tek golünü atan Max Kruse, maç sonu Alman ZDF kanalına röportaj verdi.
Max Kruse, takım olarak henüs hazır olmadıklarının vurgusunu yaparak, "Maçta planladıklarımızı gerçekleştiremedik. Bayern Münih gibi bir takıma karşı böyle hatalar yaparsanız yenilgi kaçınılmaz. Yine de bizim için önemli bir referans oldu bu maç. Eksiklerimizi de gördük, çok çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (2)
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Ersun Ersun dediniz onu da göreceğiz bu sene. Kuş kadar aklı olmayan taraftar klübü yönetir oldu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Hocasi neyki takim ne olsun Fb ce başkanini menejerini hocasini yöneticilerini tamamladi iyi zimmet topluyorlar bu takim yine kümeye oynar aziz yildirimin kadrosu yarisi yazik cok yazik aykut kocaman gelmeli tek care fb nin kurtulusuCevap Yaz Yayından Kaldır
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