Max Kruse, Antalyaspor maçında da İstiklal Marşı'nı okudu!

04.10.2019 21:14

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin ilk 11'inde değişiklik yapılmadı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta Galatasaray deplasmanında golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe sahaya, Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric 11'i ile çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Victor Moses, Garry Rodrigues ve Hasan Ali Kaldırım ise kadroda yer almadı.

KRUSE YİNE İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, Antalyaspor maçı öncesindeki seremonide İstiklal Marşı'nı okudu. Kruse, Türk futbolcularla İstiklal Marşı'na eşlik etti. Yıldız oyuncu geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de İstiklal Marşı'nı okumuştu.