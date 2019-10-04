Max Kruse, Antalyaspor maçında da İstiklal Marşı'nı okudu!

Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, Galatasaray derbisinden sonra Antalyaspor maçında da İstiklal Marşı'nı okudu.

04.10.2019 21:14
Max Kruse, Antalyaspor maçında da İstiklal Marşı'nı okudu!

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin ilk 11'inde değişiklik yapılmadı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta Galatasaray deplasmanında golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

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Fenerbahçe sahaya, Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric 11'i ile çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Victor Moses, Garry Rodrigues ve Hasan Ali Kaldırım ise kadroda yer almadı.

KRUSE YİNE İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, Antalyaspor maçı öncesindeki seremonide İstiklal Marşı'nı okudu. Kruse, Türk futbolcularla İstiklal Marşı'na eşlik etti. Yıldız oyuncu geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de İstiklal Marşı'nı okumuştu.

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YORUMLAR (4)

  • MAXIMUM BECERİKSİZ KRUSE:
    İstersen Atatürk''ün gençliğe hitabesini ezberle bir işe yaramaz. Sen futbolcusun ve Almansın. Kim bilir ne dediler sana. Şöyle konuş böyle yap Türklerin hoşuna gider bu hareketler dedi menajerin herhalde. Golleri bir bir kaçırıyorsun. Bitiriciliğin 0. Bu kafayla Türkiye''de fazla kalamazsın. Mesut Özil 2 bu adam. Sen iyi futbol oyna ne istersen yap. Bu şekilde sempatik falan olmuyorsun. Bugün yine saç baş yoldurdun. Fanatik gözü dönmüşleri kandırırsın anca. Kruse MAXimum beceriksizsin.
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  • BİR ZAMANLAR ANADOLU:
    O kadar parayı alsam iddia ediyorum BM ye üye tüm ülkelerin marşını ezberler söylerim...
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