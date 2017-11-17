Mavi'yle İlgilenmeyen Yabancılar Pişman

Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz, yurtdışında yatırımcılarla bir araya geldiklerinde halka arza katılmayanların pişmanlıklarını belirttiğini söyledi ve "Üst üste iki çeyrektir dediklerimizi yapınca halka arz sırasında bize güvenmeyenler pişman oldu." dedi.