: Mavericksli Luka Doncic, yaptığı triple double ile NBA tarihine geçti

16.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:51

NBA'e 10 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, deplasmanda Sacramento Kings'i 127-123 yenerek peş peşe 3. galibiyetini elde etti.

DONCIC TARİHE GEÇTİ

Altı ismin çift haneli skor ürettiği Mavericks'te Luka Doncic, 25 sayı, 15 ribaunt, 17 asistlik performansıyla öne çıktı. 20 yaşındaki Sloven oyun kurucu, bir NBA maçında 20 sayı, 15 ribaunt, 15 asist barajlarını geçen en genç oyuncu oldu.

NBA kariyerinin 109. karşılaşmasında 20. kez üç istatistikte de çift haneye çıkan Doncic, lig tarihinde 20 "triple double"a en kısa sürede ulaşan ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçti. Oscar Robertson, 45 maçla rekoru elinde tutuyor.

FURKAN'DAN 15 SAYI

Milli oyuncu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında Brooklyn Nets'i 117-106 yendiği mücadelede 15 sayı kaydetti.

76ers'ta Tobias Harris 34 sayı, 10 ribaunt, Ben Simmons da 20 sayı, 11 asist, 6 ribauntla "double double" yaptı.

Nets'te Spencer Dinwiddie 26 sayı, 8 asist, Jarrett Allen ise 17 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 117-106

Kaynak: AA

Haber Videosu

Boston Celtics-Detroit Pistons: 103-116Miami Heat-San Antonio Spurs: 106-100Chicago Bulls-Washington Wizards: 115-106Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers: 99-104Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 121-130Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 100-86Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 107-117Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 123-127Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 118-119