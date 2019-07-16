Matthijs de Ligt, Juventus'a imza atmak için Torino'da
Juventus'un Ajax'tan transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Matthijs de Ligt, sağlık kontrollerinden geçerek imzayı atmak için Torino'ya gitti.
Hollandalı stoper, özel jetle Torino'ya ulaştı ve sağlık kontrollerinin ardından Juventus ile resmi sözleşme imzalayacak.
BONUSLARLA 75 MİLYON EURO ÖDENECEK
Torino ekibi, Matthijs de Ligt için Ajax'a 65 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonuslarla birlikte toplam 75 milyon euro ödeyecek.
19 yaşında olmasına rağmen 117 resmi maça çıkan Matthijs de Ligt, 13 gol attı ve 7 asist yaptı. Hollandalı stoper, kariyerinde 15 kez sarı kart görürken, henüz kırmızı kart ile ihraç edilmedi.
YORUMLAR (2)
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Juventus savunma hattına çok iyi transferler yapıyor ama orta sahada çok iyi alması lazım takımın orta sahada biraz zayıf orta da tek Pjanic var Ramsey ve Rabiot geldi uyum sağlarsa Juventus Şampiyonlar liginde iyi iş yapar ama Verratti ve Pogba alırsa takım Şampiyonlar liginde final görürCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BESIKTASIN HASTASICevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır