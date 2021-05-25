Matic coin nedir? Matic coin kimin? Matic coin projesi ve geleceği
Matic coin nedir? Matic coin kimin? Kripto para piyasasına son dönemde artan ilgiyle birlikte alt coin aramaları da hızlandı. Bitcoin, Dogecoin, Shiba, Reef gibi coinler son günlerde hızla artan aramalara sahipti. Kripto paralarla ilgilenenlerin listesinde MATIC Coin de yer almaya başladı. İşte Matic coin projesi ve geleceği
Kripto Para piyasasına ilgi artıyor. Borsayı yakından takip eden vatandaşlar Bitcoin araştırmalarına da başladı. İlgiyle takip edilen coinlerden birisi de MATIC Coin. Peki, MATIC coin nedir?
MATIC COIN NEDİR?
Polygon (önceden Matic Network),Ethereum ölçeklendirme ve altyapı geliştirme için ilk iyi yapılandırılmış, kullanımı kolay platformdur. Matic Network, temel blockchain ağı katmanını güncellemek yerine, ikinci katman ibr ölçeklemeyi amaçlar. Tüm Matic Network miktası vakıf tarafından üretilir. Polygon (eski adıyla Matic Network) Ekim 2017'de piyasaya sürüldü.
MATIC COİN NASIL ALINIR?
Matic Network almak için platform üzerinden gerçek para birimleri karşılığı satın almak gerekir. Bitcoin alım satımı yapılan platformlar aracılığıyla Matic Coin alabilirsiniz.
Polygon Coin şu dakikalarda 2,14 dolar.
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