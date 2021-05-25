Matic coin nedir? Matic coin kimin? Matic coin projesi ve geleceği

Matic coin nedir? Matic coin kimin? Kripto para piyasasına son dönemde artan ilgiyle birlikte alt coin aramaları da hızlandı. Bitcoin, Dogecoin, Shiba, Reef gibi coinler son günlerde hızla artan aramalara sahipti. Kripto paralarla ilgilenenlerin listesinde MATIC Coin de yer almaya başladı. İşte Matic coin projesi ve geleceği