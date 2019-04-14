Martin Linnes: 3 Fenerbahçeli Kırmızı Kart Görmeliydi

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından sarı kırmızılı takımın savunma oyuncusu Martin Linnes, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye karşı iki puan kaybettiklerini dile getiren Linnes, "Büyük hayal kırıklığına uğradık, iyi bir son olmadı. Fakat hala çok maçımız var, pes edemeyiz. Ama bugün 3 puan almalıydık" dedi.

"DİRSEK VURULDU, KARNIMA TEKME ATILDI"

Hakemlerle ilgili sorulan soruya yanıt veren Norveçli futbolcu, "Ne söyleyebilirim ki? Rakibe 3 kırmızı kart göstermeliydi. Dirsek vuruldu, karnıma tekme atıldı. Rakibin golü iptal edilmeliydi, bize faul vardı." ifadelerini kullandı.