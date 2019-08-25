Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas'tan Luiz Gustavo açıklaması!

25.08.2019 16:19

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Luiz Gustavo için Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas'tan açıklamalar geldi. Fenerbahçe'nin bonservisi için Marsilya'ya 5.5 milyon euroluk bir teklif yaptığı Luiz Gustavo hakkında konuşan Villas-Boas, tecrübeli futbolcunun transferinde bir gelişme olmadığını belirtti.

''GUSTAVO İLE PROBLEMİMİZ YOK''

Nice ile oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Portekizli teknik adam, ''Yeni bir gelişme yok. Sezon başladığında transfer döneminin açık olması çok kötü bir şey. Böyle belirsiz durumlara neden oluyor. Luiz, çok iyi ve profesyonel bir futbolcu. Hakkında çıkan söylentiler onun maç hazırlığını etkilemez. Transfer sezonunun sonuna kadar kendisine güveniyoruz. Onunla bir problemimiz olmaz.'' sözlerini kullandı.

''PARAMIZ YOK, PARA OLMAYINCA TRANSFER YAPAMIYORUZ''

Transfer yapamadıklarını belirten Villas Boas, ''Paramız yok. Olacak mı onu da bilmiyorum. Transfer yapmamız için öncelikle oyuncu satmamız gerekiyor. Çok zor bir durum. Paramız olmadığı için bir oyuncu bakamıyoruz.'' şeklinde konuştu.

(Sporx)