Marsilya Başkanı, Luiz Gustavo transferine taş koydu!

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Luiz Gustavo için Fenerbahçe'den 6 milyon euroyu peşin isteyince transfer çıkmaza girdi.

31.08.2019 17:23
Marsilya Başkanı, Luiz Gustavo transferine taş koydu!

Luiz Gustavo transferi son anda çıkmaza girdi. L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Olimpik Marsilya ile 6 milyon euro bonservis noktasında anlaşma sağladı. Olimpik Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, 6 milyon euroyu tek seferde ve peşin olarak istedi. Fenrebahçe tarafı, bunun imkansız olduğunu ve bonservis ücretinin taksitlendirilmesinin gerektiğini iletti.

Marsilya'nın 6 milyon euroyu peşin olarak istemesinin arkasında, Luiz Gustavo yerine takıma alınması planlanan Valentin Rongier transferinin çıkmaza girmesi gösterildi. Nantes Başkanı Waldemar Kita, Rongier'yi satma konusunda uzlaşmaz bir tavra sahip olduğu belirtildi.

KARİYERİNİ FENERBAHÇE'DE SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Gustavo'nun bonservisi konusunda 2 Eylül tarihine kadar taksit yapmaya yanaşmamamsı halinde bu transfer gerçekleşmeyecek. Kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek isteyen ve Marsilya yönetimine rest çeken 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, bu gelişmeler sonrası nasıl bir tepki göstereceği de merak konusu oldu.

(Sporx)

Marsilya Başkanı, Luiz Gustavo transferine taş koydu!
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YORUMLAR (3)

  • HÜSEYİN AKBEY:
    Ya arkadaşlar Gustavo artık. Gelmesın. Zaten dünyaca yıldız futbolcu Fenerde şuan neden bukader bu adamın peşine düştünüz ya altı milyon Euro peşın istiyen kolop satma niyeti yok taraftarlara umut vermesin artık Gustavo unlar Fenerbahçe teklif yapsınlar
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  • BU KADAR ISRAR NİYE:
    FENERBAHÇENİN GUSTAVO''YA İHTİYACI YOK. BİR SOL BEK ALIN VE TRANSFERİ BİTİRİN ARTIK.
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