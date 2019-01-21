Stuttgart Teknik Direktörü, Ozan'ı Beğendi: Bayern Münih Maçında Kadroda Olabilir
Stuttgart Teknik Direktörü, Ozan Kabak'ın gelecek hafta oynanacak Bayern Münih maçının kadrosunda yer alma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.
Geçtiğimiz günlerde 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İdmanda gösterdiği performansla dikkat çeken genç futbolcu için yeni hocası Markus Weinzierl'den de bir açıklama geldi.
BAYERN MÜNİH MAÇININ KADROSUNDA YER ALABİLİR
Alman basınında yer alan haberlere göre 44 yaşındaki çalıştırıcı, Ozan'ın hızlı bir şekilde takıma katkı sağlayacak seviyeye gelmesini umut ettiğini belirterek, 27 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacakları Bayern Münih maçının kadrosuna 18 yaşındaki oyuncuyu da dahil edebileceğini dile getirdi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (17)
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ozan kim la..?Cevap Yaz 4 17 Yayından KaldırPETERNORTH: Çok merak ediyosan benim adımı araştır belki bir faydam dokunur sana ;)6 2 Yayından Kaldır
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afferim çocuk adam :))Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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BU ÇOCUK EN AZ 50M£ YA SATILACAK AHA BURAYA YAZIYORUM. TARİHİN HATASINI YAPTI SALATASARAYCevap Yaz 14 23 Yayından Kaldır
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Abi şişirmeyin şu yurt dışına giden Türk futbolcularıCevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır