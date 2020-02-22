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Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde sahada olmayacağını açıklayarak, "Kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar" dedi.

22.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:58
Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da Mario Lemina'nın son durumu belli oldu. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Lemina'nın sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Hafta içinde tedavisine devam edilen oyuncu Fenerbahçe derbisinde olamayacak.

Lemina konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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