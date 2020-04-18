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Galatasaray, Juventus, Spor

Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina kariyerinde birlikte oynadığı favori 11'ini açıkladı. Takıma Galatasaray'dan takım arkadaşı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu alan Lemina, teknik direktör olarak da Fatih Terim'i seçti.

18.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:14
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, kariyeri boyunca birlikte oynadığı futbolculardan oluşturduğu favori 11'ini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün YouTube hesabında yayımlanan videoda Lemina, beraber oynadığı futbolculardan 4-3-3 formasyonunda takım yaptı.

Kariyerinde Fransa'nın Lorient ve Olimpik Marsilya, İtalya'nın Juventus ile İngiltere'nin Southampton takımlarında top koşturan tecrübeli futbolcu, ilk 11'ini Gianluigi Buffon, Dani Alves, Virgil van Dijk, Giorgio Chiellini, Benjamin Mendy, Miralem Pjanic, Paul Pogba, Giannelli Imbula, Paulo Dybala, Dimitri Payet, Radamel Falcao'dan oluşturdu. Lemina, yaptığı takımın teknik direktörü olarak ise Fatih Terim'i tercih etti.

"KENDİMİ EN ÇOK GELİŞTİRDİĞİM HOCA TERİM"

Terim'i "İmparator" olarak açıklayan Lemina, tecrübeli teknik adamla ilgili, "Bugüne kadar kendimi en çok geliştirdiğim hocam kendisi." dedi.

Kaleye Juventus'un dünyaca ünlü file bekçisi Gianluigi Buffon'u koyan Lemina, tecrübeli isim hakkında, "Dünya futbolunun efsanesi ve bir dünya şampiyonu." ifadelerini kullandı.

Sağ beke Brezilyalı Dani Alves'i seçen 26 yaşındaki orta saha, "Teknik kalitesi çok yüksek ve dünyada en fazla kupa kazanan futbolcu." değerlendirmesinde bulundu.

"VAN DIJK ATLETİK BİR CANAVAR"

Stoper mevkisi için tercihini Liverpool'dan Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk ile Juventus'tan İtalyan Giorgio Chiellini'den yana kullanan Lemina, Van Dijk için, "Atletik bir canavar, arka tarafta güven veren ve geleceği olan bir futbolcu." diye konuştu. Gabonlu futbolcu, Chiellini için ise, "İtalyan futbolunun efsanesi, sahada tam bir savaşçı." yorumunu yaptı.

Sol bekte Manchester City'den Benjamin Mendy'ye yer veren sarı-kırmızılı futbolcu, Fransız futbolcuyla ilgili, "Sol tarafta tam bir dozer. İnanılmaz derecede iyi ortalar yapar. Dünya şampiyonu." diye konuştu.

ORTA SAHADA PJANIC, IMBULA VE POGBA'YA YER VERDİ

Ön libero için Miralem Pjanic'i tercih eden Lemina, Bosna Hersekli futbolcuyu, "Bosnalı maestro, klasın bir bütün olarak bulunduğu adam." şeklinde tanımladı.

Orta sahada Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba ile Rusya'nın Soçi takımında oynayan Kongolu Giannelli Imbula'yı alan Lemina, Pogba hakkında, "Teknik, yaratıcı ve doğuştan güçlü bir oyuncu. Dünya şampiyonu." diye konuştu. Galatasaraylı futbolcu, Imbula ile ilgili ise, "O, orta sahada beni en çok etkileyen oyuncu. Mükemmel teknik, istediğini oyun dışı bırakır." ifadesini kullandı.

Mario Lemina, forvetin sağ tarafına Juventus'un Arjantinli oyuncusu Paulo Dybala'yı koydu. Tecrübeli oyuncu, eski takım arkadaşıyla ilgili, "Her an fark yaratabilecek bir oyuncu." değerlendirmesini yaptı.

"FALCAO AVRUPA LİGİ'NİN EN GOLCÜSÜ"

Forvetin soluna Olimpik Marsilya'dan Dimitri Payet'i alan Lemina, Fransız futbolcuyu, "Müthiş bir tekniğe sahip ve mükemmel bir oyun kurucu." şeklinde tarif etti.

Lemina, santrfora ise Galatasaray'dan takım arkadaşı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu yerleştirdi. Gabonlu futbolcu, Falcao ile ilgili, "Son metrelerde kaybetmeyen golcü. Avrupa Ligi'nin en golcü oyuncusu." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA

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