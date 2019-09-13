Mario Lemina: Sakatlık yok beyler endişelenmeyin

13.09.2019 23:53

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği mücadeleye 11'de başlayan Mario Lemina, maça devam edememişti. Müsabakanın 30. dakikasında yerini Ömer Bayram'a bırak Lemina'da önemli bir şey çıkmadı. 26 yaşındaki futbolcu maç esnasında mide bulantısı hissettiğinden dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldı. Başarılı futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

"EN GÜÇLÜ GALATASARAY"

Lemina sosyal medya hesabından da, "Sakatlık yok beyler, endişelenmeyin. Oynamaya devam, en güçlü Galatasaray" notunu paylaştı.

Kaynak: İHA